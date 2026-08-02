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02 августа, 06:15

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"Новости дня": рыбные рынки "Москва – на волне" предложили скидку 10% на консервы

"Новости дня": рыбные рынки "Москва – на волне" предложили скидку 10% на консервы

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Горбуша, сайра, шпроты, осетр в собственном соку и натуральный кальмар – все это может стать идеальным дополнением к вкусному ужину. Рыбные рынки "Москва – на волне" в честь Международного дня консервирования предлагают скидку 10% на весь ассортимент консервов, а это 135 позиций.

Запастись деликатесами можно в районах Митино и Косино-Ухтомский или заказать оттуда доставку. Акция продлится до конца выходных, 1 и 2 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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