"Новости дня": для москвичей проведут бесплатные экскурсии по местам наследия меценатов

Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии по местам наследия меценатов. Прогулки познакомят жителей с историей столичной благотворительности.

Для участников подготовили два маршрута. Первый пройдет от станции метро "Кузнецкий Мост" до Центрального универсального магазина на Петровке. Второй – от станции "Добрынинская" до Третьяковской галереи. Для тех, кто предпочитает самостоятельные прогулки, доступен аудиогид.

Первые прогулки начнутся в августе, однако регистрация на сайте проекта Russpass уже открыта. Подробнее – в программе "Новости дня".