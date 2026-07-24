"Новости дня": москвичей предупредили, что покупать клубнику возле метро может быть опасно

Москвичам напомнили, что покупать клубнику возле метро и с машин у дорог может быть небезопасно. Как правило, у такой продукции отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и происхождение. С начала 2026 года в Подмосковье за незаконную уличную торговлю выписано штрафов на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Специалисты советуют покупать клубнику на официальных рынках и ярмарках, где продукция полностью безопасна. Например, по всему городу работают 300 фирменных павильонов. В них можно приобрести не только клубнику, но также малину, землянику и другие ягоды из разных регионов России.

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