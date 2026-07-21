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21 июля, 12:00

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"Новости дня": в павильонах ВДНХ обнаружили считавшиеся утраченными горельефы и скульптуры

"Новости дня": в павильонах ВДНХ обнаружили считавшиеся утраченными горельефы и скульптуры

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Реставраторы обнаружили около 30 ценных находок во время восстановления павильонов ВДНХ. Среди них – ранее считавшиеся утраченными скульптурные композиции, росписи и экспонаты.

В павильоне № 64 "Оптика" специалисты нашли горельеф "Праздничный Ленинград". Самой масштабной находкой стал горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!" скульптора Евгения Вучетича, который обнаружили за фальшстеной в павильоне "Центральный" и полностью восстановили.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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