"Новости дня": первые лисички появились на московских ярмарках

На прилавках "Московских ярмарок" появились первые лисички. Лесные грибы привозят из Краснодарского края, а также Курской, Тамбовской, Нижегородской и Ульяновской областей.

Перед тем как попасть на прилавки, продукцию проверяют специалисты Государственной ветеринарной службы Москвы. Кроме того, лисички незаменимы в рационе – в них содержатся витамины групп А и B, а также цинк и медь.

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