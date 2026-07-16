"Новости дня": движение травмваев на севере Москвы изменится с 18 июля

С 18 июля трамваи перестанут ходить до остановки МЦК Коптево по выходным дням.

Трамваи № 23 и № 29 поедут по единому маршруту от станции метро "Сокол" до "Дмитровской". Трамвай № 30 пустят от улицы Кулакова только до метро "Войковская". В будни движение составов восстановится. Они будут следовать по своим обычным маршрутам. Корректировки в графике связаны с ремонтом путей на Михалковской улице и на разворотном кольце "Михалково".

Подробнее – в программе "Новости дня".