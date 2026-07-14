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14 июля, 16:40

Общество

"Новости дня": россиянам порекомендовали воздержаться от покупки арбузов в июле

"Новости дня": россиянам порекомендовали воздержаться от покупки арбузов в июле

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В Москве начали появляться первые арбузные развалы, однако эксперты порекомендовали не спешить с покупкой полосатой ягоды. В июле арбузы могут не соответствовать необходимым требованиям безопасности, а основной сезон в столице начинается в августе.

Покупать арбузы лучше в официальных точках продаж – на рынках, в супермаркетах и на легальных бахчевых развалах. Перед употреблением ягоду необходимо тщательно вымыть.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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