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13 июля, 06:15

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"Новости дня": променад появится в Мнёвниковской пойме на заброшенном участке

"Новости дня": променад появится в Мнёвниковской пойме на заброшенном участке

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Променад появится в Мнёвниковской пойме на заброшенном участке по улице Нижние Мнёвники. Деревянный настил протянется на 2 километра с 7-ю зонами отдыха и смотровыми площадками. Пространство украсят скульптуры и сухой ручей.

На настиле установят архитектурно-художественную подсветку, которая подчеркнет геометрию и рельеф. У воды проложат экомаршрут. Территорию озеленят и установят освещение. Завершить работы планируют осенью.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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