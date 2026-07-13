"Новости дня": променад появится в Мнёвниковской пойме на заброшенном участке

Променад появится в Мнёвниковской пойме на заброшенном участке по улице Нижние Мнёвники. Деревянный настил протянется на 2 километра с 7-ю зонами отдыха и смотровыми площадками. Пространство украсят скульптуры и сухой ручей.

На настиле установят архитектурно-художественную подсветку, которая подчеркнет геометрию и рельеф. У воды проложат экомаршрут. Территорию озеленят и установят освещение. Завершить работы планируют осенью.

Подробнее – в программе "Новости дня".