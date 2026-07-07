"Новости дня": в трех округах Москвы на маршруты вышли электробусы нового поколения

Четыре маршрута в Западном, Юго-Западном и Центральном административных округах Москвы перешли на электробусы нового поколения. Обновление затронуло 13 районов столицы.

Новые электробусы оснащены зарядками для телефонов, медиаэкранами с информацией об остановках, а также площадками для велосипедов и детских колясок. Транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров.

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