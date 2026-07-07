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07 июля, 03:15

Транспорт

"Новости дня": возле станции метро "Бульвар Рокоссовского" изменили схему движения

"Новости дня": возле станции метро "Бульвар Рокоссовского" изменили схему движения

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На перекрестке возле станции метро "Бульвар Рокоссовского" на востоке Москвы изменилась схема движения. Теперь прямой проезд с 7-го проезда Подбельского на Ивантеевскую улицу в районе дома 23 недоступен.

Проехать в этом направлении можно через разворот у дома 32, корпус 1, на Ивантеевской улице. Новая схема упростила движение рельсового транспорта в часы пик и сделала его быстрее.

Максимальную скорость движения на этом участке Ивантеевской улицы до Открытого шоссе снизили до 40 километров в час. Это сделали ради безопасности пешеходов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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