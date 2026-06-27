"Новости дня": более 1 млн пассажиров принял обновленный Ленинградский вокзал

Ленинградский вокзал после обновления обслужил более 1 миллиона пассажиров. Здесь появились современные общественные пространства, цифровая навигация, новые сервисы и обновленные залы ожидания.

По данным дирекции МЦД, с обновленных перронов и распределительной площадки отправились около 2 тысяч поездов. В дальнейшем планируется продолжить развитие инфраструктуры вокзала.

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