"Новости дня": монумент "Рабочий и колхозница" закрыли на реконструкцию

Монумент и павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ временно закрылся на масштабную реконструкцию. Объект является символом советской эпохи и эмблемой киностудии "Мосфильм".

Во время модернизации обновят выставочные залы и цокольный этаж. Лекторий получит мультимедийное оборудование, откроется магазин сувениров. Открытие запланировано на декабрь с новой выставочной программой.

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