"Новости дня": физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Северном Тушине

В Северном Тушине на улице Вилиса Лациса построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров. В здании обустроят несколько залов для занятий различными видами спорта.

Комплекс будет расположен в 2 километрах от станции метро "Планерная", что сделает его доступным для всех жителей района. Территорию вокруг комплекса благоустроят: установят скамейки, сделают освещение и высадят деревья.

Подробнее – в программе "Новости дня".