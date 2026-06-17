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17 июня, 06:25

Общество

"Новости дня": Минздрав РФ предложил добавить 149 позиций в список важных лекарств

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Минздрав России предложил добавить 149 новых позиций в список стратегически важных лекарств. В новый перечень войдут базовые растворы, высокотехнологичные разработки, донорский белок крови, уколы от столбняка и сыворотки для будущих мам при угрозе резус-конфликта.

Кроме того, в реестр включат физраствор, питательные смеси для капельниц, успокоительные, противосудорожные препараты, мази от герпеса, антибиотики и средства против рака. Также добавят быстрый инсулин для диабетиков и терапию для лечения спинальной мышечной атрофии.

Реестр гарантирует три правила. Заводы обязаны выпускать продукцию на территории России по полному циклу. Производители получают государственную поддержку. При госзакупках российские медикаменты имеют приоритет.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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