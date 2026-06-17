"Новости дня": Минздрав РФ предложил добавить 149 позиций в список важных лекарств

Минздрав России предложил добавить 149 новых позиций в список стратегически важных лекарств. В новый перечень войдут базовые растворы, высокотехнологичные разработки, донорский белок крови, уколы от столбняка и сыворотки для будущих мам при угрозе резус-конфликта.

Кроме того, в реестр включат физраствор, питательные смеси для капельниц, успокоительные, противосудорожные препараты, мази от герпеса, антибиотики и средства против рака. Также добавят быстрый инсулин для диабетиков и терапию для лечения спинальной мышечной атрофии.

Реестр гарантирует три правила. Заводы обязаны выпускать продукцию на территории России по полному циклу. Производители получают государственную поддержку. При госзакупках российские медикаменты имеют приоритет.

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