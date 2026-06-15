"Новости дня": дополнительные исследования добавят в программу диспансеризации в России

С сентября в России в программу диспансеризации добавят дополнительные исследования для выявления скрытых заболеваний. Особое внимание начнут уделять сердечно-сосудистым заболеваниям.

Пациенты смогут пройти обследования, которые помогут оценить вероятность возникновения ишемической болезни сердца. Врачи также будут выявлять преддиабет, ранние стадии остеопороза и болезни Альцгеймера.

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