15 июня, 06:25Общество
"Новости дня": дополнительные исследования добавят в программу диспансеризации в России
С сентября в России в программу диспансеризации добавят дополнительные исследования для выявления скрытых заболеваний. Особое внимание начнут уделять сердечно-сосудистым заболеваниям.
Пациенты смогут пройти обследования, которые помогут оценить вероятность возникновения ишемической болезни сердца. Врачи также будут выявлять преддиабет, ранние стадии остеопороза и болезни Альцгеймера.
Подробнее – в программе "Новости дня".