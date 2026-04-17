"Новости дня": больница имени Демихова в Москве получит новый медкомплекс

На территории Городской клинической больницы имени В. П. Демихова на улице Шкулева построят новый медицинский комплекс. Здание будет 10-этажным. В нем разместят более 30 операционных, отделения реанимации и интенсивной терапии, палатные блоки и стационар кратковременного пребывания.

Для пациентов создадут комфортные палаты и семейные комнаты с зонами отдыха и мини-кухней. Благоустроят и прилегающую территорию, где появятся спортивные площадки для занятий лечебной физкультурой.

