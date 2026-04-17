17 апреля, 06:30Город
"Новости дня": полосатый кускус Баранка появился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появился новый обитатель – полосатый кускус Баранка. Это тропическое сумчатое животное прибыло в столицу в апреле, и теперь его можно увидеть в экспозиции.
Баранка, вес которого составляет около 320 граммов, настоящий гурман. Его рацион включает папайю, ананас, яблоки, груши, бананы и виноград.
Для того чтобы посетители могли наблюдать за животным днем, в вольере искусственно создают ночь: выключают освещение, а яркий свет включают в темное время, имитируя естественные условия.
Подробнее – в программе "Новости дня".