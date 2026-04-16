"Новости дня": архитектурный комплекс "Красные дома" обновили в Гагаринском районе

Исторический квартал на юго-западе Москвы заиграл новыми красками. В Гагаринском районе обновили архитектурный комплекс "Красные дома".

Ансамбль из семи корпусов на улице Строителей был построен в 1954 году для представителей научной и творческой интеллигенции. Дома здесь украшены лепниной в стиле советской неоклассики и облицованы красной плиткой, за что и получили свое народное название.

