"Новости дня": до Краснознаменска запустили два новых автобусных направления

От станции метро "Парк Победы" запустили два новых автобусных направления до Краснознаменска – № 14-42 и 14-42а. На линию вывели 25 современных машин пригородного класса с низким полом и просторным салоном, интервал движения в рабочие дни составит 7 минут.

На пасхальные выходные в столичных парках запланированы концерты, интерактивы и творческие занятия. Например, в парке "Северное Тушино" можно научиться рисовать натюрморты, а в "Сокольниках" – расписывать деревянные игрушки.

Единый центр поддержки участников СВО и их семей оказал уже более полумиллиона услуг – от юридической помощи до содействия в трудоустройстве и решении жилищных вопросов. В центре работают индивидуальные и групповые психологические сессии, а также проводятся занятия по йоге, аэробике и рукопашному бою, которые ведут сами ветераны и их родные. В 2026 году календарь мероприятий расширят: добавятся бильярд, картинг и стендовая стрельба.

