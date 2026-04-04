"Новости дня": молодежный развлекательный центр появится в "Лужниках"

Молодежный развлекательный центр появится в "Лужниках". Его откроют после модернизации Малой спортивной арены, которая начнется уже в этом году. В новом центре будут проходить электронные фестивали, музыкальные концерты и другие мероприятия.

Возрождение спорткомплекса "Лужники" включено в стратегию развития Москвы. Масштабное благоустройство территории началось в прошлом году. Первый этап работ уже завершен.

Он охватил около 10 гектаров, включая Центральную площадь и причал. В рамках второго этапа благоустроят аллею вокруг Большой спортивной арены и Фестивальную площадь, также планируется открыть дворец падл-тенниса.

