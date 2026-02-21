Москвичам показали, как выглядит изнутри стадион "Лужники"

Место, где творилась история спорта: зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность увидеть изнанку стадиона "Лужники". Эксклюзивная экскурсия по легендарной спортивной арене прошла в рамках городской акции "Московские истории" в честь Всемирного дня гида.

В 2026 году самый вместительный стадион Восточной Европы отмечает 70-летие. За это время он принял десятки знаковых спортивных событий – от Универсиады и Олимпиады-80 до финалов Лиги чемпионов и чемпионата мира по футболу. Здесь выступали с концертами крупнейшие мировые звезды: Майкл Джексон, Мадонна, группы Rolling Stones, U2, Red Hot Chili Peppers, Metallica.



Начальник экскурсионного отдела "Лужников" Дмитрий Титов провел ведущую Москвы онлайн Татьяну Сальникову по местам арены, куда нет доступа обычным зрителям. Это подтрибунные помещения, зал для пресс-конференций, раздевалка сборной России, кромка футбольного поля и президентская ложа.

Была ли на месте "Лужников" лужа? Как шло строительство арены и сколько денег было потрачено на ее реконструкцию? Какие звезды спорта оставили на стадионе свои футболки? И какой вид открывается с места, предназначенного для президента? Об этом и многом другом – в трансляции Москвы онлайн.