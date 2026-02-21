Форма поиска по сайту

21 февраля, 14:20

События

Москвичам показали, как выглядит изнутри стадион "Лужники"

Посетить фестиваль "Китайский Новый год в Москве" можно до 1 марта

Число электрокаров увеличилось в Москве в 150 раз с 2015 года

Сотрудники СК провели осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала

Снегопад продолжится в Москве 25 февраля

Гостям арт-павильона "Фабрика подарков" расскажут о традициях Китая

Рекорд по высоте снежного покрова в Москве может обновиться 24 февраля

Количество электрокаров в столице может вырасти в 8 раз к 2030 году

Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться метро из-за непогоды

Следователи установят личность мужчины, который устроил взрыв у Савеловского вокзала

Место, где творилась история спорта: зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность увидеть изнанку стадиона "Лужники". Эксклюзивная экскурсия по легендарной спортивной арене прошла в рамках городской акции "Московские истории" в честь Всемирного дня гида.

В 2026 году самый вместительный стадион Восточной Европы отмечает 70-летие. За это время он принял десятки знаковых спортивных событий – от Универсиады и Олимпиады-80 до финалов Лиги чемпионов и чемпионата мира по футболу. Здесь выступали с концертами крупнейшие мировые звезды: Майкл Джексон, Мадонна, группы Rolling Stones, U2, Red Hot Chili Peppers, Metallica.

Начальник экскурсионного отдела "Лужников" Дмитрий Титов провел ведущую Москвы онлайн Татьяну Сальникову по местам арены, куда нет доступа обычным зрителям. Это подтрибунные помещения, зал для пресс-конференций, раздевалка сборной России, кромка футбольного поля и президентская ложа.

Была ли на месте "Лужников" лужа? Как шло строительство арены и сколько денег было потрачено на ее реконструкцию? Какие звезды спорта оставили на стадионе свои футболки? И какой вид открывается с места, предназначенного для президента? Об этом и многом другом – в трансляции Москвы онлайн.

