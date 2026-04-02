"Новости дня": скорость электросамокатов предложили ограничить в Москве

Сразу после открытия в Москве сезона электросамокатов их скорость предложили ограничить. Авторы инициативы считают, что при движении по тротуару самокат должен ехать ненамного быстрее пешеходов – не выше 7 километров в час, а в некоторых зонах стоит и вовсе полностью блокировать ему проезд.

Также предлагается по умолчанию ввести страхование ответственности пользователей кикшеринга – своеобразный аналог автомобильного ОСАГО. В случае аварии с них можно было бы взыскать ущерб.

