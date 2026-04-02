"Новости дня": центральные набережные Москвы готовят к открытию летнего сезона навигации

Московские набережные приводят в порядок перед открытием летней навигации. Специалисты обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары, очищают чугунные перила.

Работы ведутся на центральных набережных: Москворецкой, Раушской, Кремлевской, Берсеневской и Крымской. Всего преобразятся более 80 набережных, на некоторых из них дополнительно проведут ремонт.

Подробнее – в программе "Новости дня".