"Новости дня": мощная магнитная буря начнется на Земле ранним утром 18 марта

Россиян предупредили о мощной магнитной буре. Облако плазмы уже на пути к Земле. Первые колебания можно будет ощутить около 04:00 18 марта. По оценкам ученых, буря продлится 10 часов.

Во всем виновато облако, которое несколько дней приближалось на скорости 670 километров в секунду. Многие люди в период бурь ощущают упадок сил, головокружение и тошноту. Врачи советуют обильное питье, плавные движения и свежий воздух.

