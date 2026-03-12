Венера станет главной целью России для изучения в дальнем космосе после завершения лунной программы. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.

У российских ученых за плечами есть уникальный опыт изучения этой планеты. 15 декабря 1970 года произошел настоящий прорыв. Тогда удалось достичь поверхности Венеры и провести измерения плотности и температуры других параметров, которые были интересны исследователям.

