11 марта, 16:50

Общество

"Новости дня": в Москве ветераны ВОВ получат материальную помощь к 9 Мая

"Новости дня": в Москве ветераны ВОВ получат материальную помощь к 9 Мая

"Качество жизни": дерматовенеролог рассказала, сколько раз в день нужно мыться

"Новости дня": в России введут ГОСТ на свежие фрукты

"Вопрос спорный": стоит ли отказаться от применения ИИ для общения с клиентами

Консультации в рамках Всемирного дня прав потребителей можно посетить в Москве

В РФ предложили ввести повышенные взносы на ОМС для тех, кто курит и не следит за питанием

Собянин утвердил единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Москвичей предупредили о весеннем нашествии клещей и комаров

"Специальный репортаж": частная медицина

"Деньги 24": СФР рассказал, как выйти на пенсию раньше

Ветераны Великой Отечественной войны получат от Москвы материальную помощь к 9 Мая. Размер выплаты составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

Средства будут направлены примерно 23 тысячам москвичей. Столица всегда проявляет особую заботу о тех, кто прошел через испытания Великой Отечественной войны. Это не просто финансовая поддержка, а символ глубокой благодарности и уважения к тем, кто ценой невероятных усилий и жертв добился Победы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
