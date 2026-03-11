"Новости дня": в Москве ветераны ВОВ получат материальную помощь к 9 Мая

Ветераны Великой Отечественной войны получат от Москвы материальную помощь к 9 Мая. Размер выплаты составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

Средства будут направлены примерно 23 тысячам москвичей. Столица всегда проявляет особую заботу о тех, кто прошел через испытания Великой Отечественной войны. Это не просто финансовая поддержка, а символ глубокой благодарности и уважения к тем, кто ценой невероятных усилий и жертв добился Победы.

