"Новости дня": в России введут ГОСТ на свежие фрукты

В России введут ГОСТ на свежие фрукты. Отличить качественные и экологически чистые плоды можно будет по специальной маркировке "Зеленый эталон".

Требования к выращиванию продукции будут строгие: полный запрет на ГМО, как в самих фруктах, так и в саженцах, жесткий контроль содержания токсичных элементов, а также обособленное производство. Фрукты должны будут выращивать отдельно от овощей и ягод.

Новые правила начнут действовать в России с 1 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.