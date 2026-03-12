Форма поиска по сайту

12 марта, 03:35

Общество

"Новости дня": в России введут ГОСТ на свежие фрукты

"Новости дня": в России введут ГОСТ на свежие фрукты

В России введут ГОСТ на свежие фрукты. Отличить качественные и экологически чистые плоды можно будет по специальной маркировке "Зеленый эталон".

Требования к выращиванию продукции будут строгие: полный запрет на ГМО, как в самих фруктах, так и в саженцах, жесткий контроль содержания токсичных элементов, а также обособленное производство. Фрукты должны будут выращивать отдельно от овощей и ягод.

Новые правила начнут действовать в России с 1 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
