"Новости дня": Москва стала лидером по уровню безопасности дорожного движения в России

Москва стала лидером по уровню безопасного дорожного движения в России благодаря развитию технологий. Большую часть светофоров в столице уже подключили к искусственному интеллекту. В планах повысить этот показатель в 2026 году до 80%.

Искусственный интеллект умеет моментально адаптироваться к опасным ситуациям на перекрестке. Камеры работают на поток, и там, где на перекрестке образовался большой затор, включается зеленый свет, чтобы разгрузить дорогу и пропустить больше машин.

