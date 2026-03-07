"Новости дня": камеры для контроля наличия ОСАГО у такси начали использовать в Москве

В Москве начали использовать дорожные камеры для контроля наличия полисов ОСАГО. Пока технология применяется только для такси и грузового транспорта. За отсутствие полиса у водителя отзывают разрешение на деятельность перевозчика или въезд в город для грузовика.

По данным Национальной страховой информационной системы, каждое четвертое такси в России ездит без обязательной страховки. Некоторые водители используют при извозе ОСАГО для личного авто. Это значительно дешевле, но незаконно.

Подробнее – в программе "Новости дня".