"Новости дня": центр госуслуг "Мои документы" в Братееве заработал после капремонта

Центр госуслуг "Мои документы" в районе Братеево открыл свои двери для посетителей после капремонта. В обновленном здании на улице Борисовские пруды все продумали для того, чтобы обслуживание проходило оперативно и комфортно для всех клиентов.

В частности, там установили 34 окна для приема посетителей и 10 компьютеров в зоне электронных услуг. Причем для маломобильных граждан предусмотрены специальные условия: расширенное окно приема и адаптированная зона ресепшн.

Подробнее – в программе "Новости дня".