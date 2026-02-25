"Новости дня": ремонт пройдет в центре госуслуг района Дорогомилово

В центре госуслуг "Мои документы" района Дорогомилово проведут ремонт. Там планируют модернизировать системы противопожарной защиты.

В связи с этим с 26 февраля офис "Мои документы", который расположен по адресу площадь Киевского Вокзала, дом № 2, временно закроется. Забрать готовые документы по уже поданным обращениям можно будет в центре госуслуг района Филевский Парк на Новозаводской улице.

Подробнее – в программе "Новости дня".

