Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 01:30

Город

"Новости дня": ремонт пройдет в центре госуслуг района Дорогомилово

"Новости дня": ремонт пройдет в центре госуслуг района Дорогомилово

"Новости дня": работы по благоустройству Екатерининского парка начнутся в ближайшее время

Телеканал Москва 24 принял участие в турнире в рамках "Недели керлинга"

Средняя скорость движения на дорогах Москвы составила 33 километра в час 24 февраля

Пожар в многоэтажном доме на Хвалынском бульваре в Москве ликвидирован

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снегопада и обледенения

550 новых зарядок для электромобилей появятся на улицах Москвы

Снегопады в Москве закончатся 26 февраля

Момент взрыва у Савеловского вокзала попал на видео

Квартира загорелась в многоэтажном доме на Хвалынском бульваре в Москве

В центре госуслуг "Мои документы" района Дорогомилово проведут ремонт. Там планируют модернизировать системы противопожарной защиты.

В связи с этим с 26 февраля офис "Мои документы", который расположен по адресу площадь Киевского Вокзала, дом № 2, временно закроется. Забрать готовые документы по уже поданным обращениям можно будет в центре госуслуг района Филевский Парк на Новозаводской улице.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика