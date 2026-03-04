Форма поиска по сайту

04 марта, 08:50

Город

"Новости дня": более 130 жителей Богородского начали переезжать в квартиры по реновации

"Новости дня": более 130 жителей Богородского начали переезжать в квартиры по реновации

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 90% 4 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 марта

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 4 марта

Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу пройдут на ВДНХ

Комаров обсудят в программе "Миллион вопросов"

Жителям столицы напомнили об опасности схода снега с крыш

Бум бронирований на 8 Марта зафиксировали столичные караоке

Репетитор на базе ИИ появился в "Московской электронной школе"

Москвичам стали чаще отказывать в выдаче кредитных карт

Более 130 жителей района Богородское начали переезжать в квартиры по программе реновации. Путь к новому жилью с момента получения первого уведомления о переезде занял у них около полугода.

Москвичи получили полностью готовые просторные квартиры на Первой Мясниковской улице. Это уже седьмая новостройка, которую город передал под заселение в Богородском.

Подробнее – в программе "Новости дня".

