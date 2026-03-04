04 марта, 08:50Город
"Новости дня": более 130 жителей Богородского начали переезжать в квартиры по реновации
Более 130 жителей района Богородское начали переезжать в квартиры по программе реновации. Путь к новому жилью с момента получения первого уведомления о переезде занял у них около полугода.
Москвичи получили полностью готовые просторные квартиры на Первой Мясниковской улице. Это уже седьмая новостройка, которую город передал под заселение в Богородском.
Подробнее – в программе "Новости дня".