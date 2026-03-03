"Новости дня": Собянин дал старт строительству пешеходного моста на Болотной набережной

Сергей Собянин дал старт строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Сооружение, по словам мэра, станет частью масштабного проекта по превращению острова Балчуг в одну из самых привлекательных прогулочных зон столицы.

Пешеходный мост длиной порядка 170 метров и шириной 5,4 метра, возводимый в русле Водоотводного канала, соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. В результате путь пешком от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 сократится почти в 2 раза.

Подробнее – в программе "Новости дня".