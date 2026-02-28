"Новости дня": массовое пыление растений в Москве начнется не раньше конца марта

Кратковременные оттепели в конце февраля не вызовут массового цветения ольхи и лещины. По словам экспертов, сроки цветения зависят от накопленного тепла, стабильных плюсовых температур и увеличения светового дня.

Для профилактики в первую неделю марта москвичам порекомендовали принимать антигистаминные препараты и использовать специальные спреи для носа после консультации с врачом. Подробнее – в программе "Новости дня".