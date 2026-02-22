График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

22 февраля, 05:15

Спорт

"Новости дня": реконструкция стадиона "Торпедо" завершится в Москве в этом году

Лыжница Дарья Непряева поборется за медали в заключительный день ОИ-2026

В столице прошел финал турнира "Кибергерои Москвы"

Финал турнира "Кибергерои Москвы" стартовал в "Сколкове"

Сергей Собянин рассказал о спортивных достижениях жителей столицы

"Москва – столица спорта": москвичам рассказали о кикбоксинге

Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского хоккея

Собянин: более 18 тыс спортивных мероприятий прошло в Москве в 2025 году

Собянин: "Лужники" станут одной из лучших рекреационных зон Москвы

Собянин рассказал о втором этапе благоустройства "Лужников"

Реконструкция стадиона "Торпедо" завершится в Москве в этом году. Он превратится в современную футбольную арену.

На стадионе оборудуют основное и два тренировочных поля, а также откроются детская футбольная академия, музей, магазин клубной атрибутики и кафе. На современной арене будут проводить всероссийские и международные соревнования. Трибуны смогут вместить 15 тысяч зрителей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
спортгородвидео

