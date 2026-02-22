"Новости дня": реконструкция стадиона "Торпедо" завершится в Москве в этом году

Реконструкция стадиона "Торпедо" завершится в Москве в этом году. Он превратится в современную футбольную арену.

На стадионе оборудуют основное и два тренировочных поля, а также откроются детская футбольная академия, музей, магазин клубной атрибутики и кафе. На современной арене будут проводить всероссийские и международные соревнования. Трибуны смогут вместить 15 тысяч зрителей.

