"Новости дня": обучающий семинар о безопасности сделок с недвижимостью пройдет в Москве

Москвичам расскажут о безопасности при сделках с недвижимостью. Для них в рамках проекта "Перезвони сам" пройдет обучающий интернет-семинар под названием "Продавцы под влиянием: что делать, если требуют вернуть квартиру".

Эксперты расскажут участникам, какие документы следует проверить перед покупкой жилья, на что обратить внимание при анализе юридической чистоты сделки, какие самые распространенные ошибки при оформлении договора купли-продажи, и какие правила помогут защититься от мошенников.

Подробнее – в программе "Новости дня".