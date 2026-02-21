График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 09:00

Безопасность

"Новости дня": обучающий семинар о безопасности сделок с недвижимостью пройдет в Москве

Мошенники активизировались к 23 февраля

Число случаев мошенничества с автомобилями выросло на 40% в России

"Деньги 24": мошенники похитили у россиян почти 30 миллиардов рублей в 2025 году

"Деньги 24": дети стали чаще становиться главной мишенью для мошенников

Платежным агентам банков запретят доступ к персональным данным россиян

Псевдотренеры по горным лыжам активизировались на Красной Поляне

Подставные попутчики стали обманывать водителей в Подмосковье

Москвичам посоветовали не использовать хештег "отпуск 2026" в соцсетях

"Московский патруль": бойцы Росгвардии провели учения к 10-летию ведомства

Москвичам расскажут о безопасности при сделках с недвижимостью. Для них в рамках проекта "Перезвони сам" пройдет обучающий интернет-семинар под названием "Продавцы под влиянием: что делать, если требуют вернуть квартиру".

Эксперты расскажут участникам, какие документы следует проверить перед покупкой жилья, на что обратить внимание при анализе юридической чистоты сделки, какие самые распространенные ошибки при оформлении договора купли-продажи, и какие правила помогут защититься от мошенников.

Подробнее – в программе "Новости дня".

