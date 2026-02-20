20 февраля, 16:40Общество
"Новости дня": встреча "Герои непокоренного Донбасса" прошла на ВДНХ к 23 февраля
В Музее героизма на ВДНХ прошла встреча "Герои непокоренного Донбасса", посвященная 23 февраля. Заместитель командира батальона 1-й Славянской бригады Виктор Сивоконенко рассказал о бойцах, которые на самых опасных рубежах отстаивают свободу и независимость.
Председатель Союза ветеранов Донбасса Юрий Сивоконенко напомнил о важности истории. Он подчеркнул, что необходимо передавать из поколения в поколение историческую память и гордость за русского воина, витязя, освободителя и миротворца.
Подробнее – в программе "Новости дня".