"Новости дня": перекупщиков железнодорожных билетов будут штрафовать в России

Перекупщиков железнодорожных билетов будут штрафовать. Соответствующий законопроект одобрен к рассмотрению в Госдуме. Наказание для физических лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Наценка при перепродаже может достигать 100% от реальной стоимости билета. Чтобы бороться с такими схемами, возвращенные билеты выпускают в повторную торговлю не сразу, а через несколько часов. Это затрудняет перекупщикам возможность переоформить билет на нового пассажира.

