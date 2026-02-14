"Новости дня": Центробанк утвердил процедуру возврата подозрительного перевода

За переводом денежных средств на карту от незнакомца часто стоят мошенники, которые используют чужие счета для перевода украденного. Теперь те, кто оказался в такой ситуации, могут легально вернуть деньги и не попасть в "черный список" – Центробанк утвердил четкую процедуру возврата. Это можно сделать через прямое обращение в банк.



Участники "Московского долголетия" не первый год посещают лекции по психологии. Это помогает не только иначе взглянуть на отношения с близкими, но и принять себя и оценить свою роль в семье.

17 февраля в Музее героизма на ВДНХ состоится встреча "Герои непокоренного Донбасса". Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Почетными гостями станут отец и сын из ДНР, которые посвятили жизнь спорту и защите родной земли – Юрий и Виктор Сивоконенко.

