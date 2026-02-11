Форма поиска по сайту

11 февраля, 08:50

Город

"Новости дня": новый дом по программе реновации построили в Северном Измайлове

В районе Северное Измайлово по программе реновации построили новый жилой дом. Его возвели рядом с прежними пятиэтажками, поэтому переселенцам не пришлось менять привычный район с развитой инфраструктурой, магазинами, детскими садами и школами.

На сегодня программа реновации в Москве выполнена более чем на четверть. В новые квартиры уже переехали 258 тысяч москвичей. Прошлый год стал рекордным по объемам введенного жилья, в том числе благодаря новым технологиям.

Подробнее – в программе "Новости дня".

