10 февраля, 15:30

Город

Жители района Щукино построили во дворе иглу из разноцветного льда

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 февраля

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Воспитательницу, которая силой пыталась уложить спать ребенка, уволили в Москве

Манежную площадь украсят сотней красных фонарей к Китайскому Новому году

Темпы строительства московского метро превысили лучшие годы советского метростроя

Манежную площадь начали украшать к Китайскому Новому году

Оттепель ожидается в Москве 12 февраля

Видеозапись с применением силы к ребенку в частном детском саду Москвы появилась в Сети

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит?" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Жители района Щукино построили во дворе эскимосскую иглу из разноцветного льда. Чтобы сделать стены цветными, в ледяные кирпичи добавили красители, а внутри установили подсветку.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео по номеру 8 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

