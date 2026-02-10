Жители района Щукино построили во дворе иглу из разноцветного льда

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит?" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Жители района Щукино построили во дворе эскимосскую иглу из разноцветного льда. Чтобы сделать стены цветными, в ледяные кирпичи добавили красители, а внутри установили подсветку.

