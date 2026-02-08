"Новости дня": газовые службы получат право перекрывать газ в проблемных квартирах

Газовые службы получат право перекрывать газ в проблемных квартирах. Это касается тех хозяев, которые систематически нарушают правила пользования газовым оборудованием и не допускают сотрудников к его проверке.

Мера нужна для безопасности. Угроза в одной точке может привести к катастрофе для всего дома. Самые распространенные нарушения – это заделанная вентиляция, замурованные газовые трубы и эксплуатация приборов с истекшим сроком службы.

Новые полномочия газовые службы получат уже с 1 марта. Подробнее – в программе "Новости дня".

