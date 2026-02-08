Форма поиска по сайту

08 февраля, 00:10

Общество

"Новости дня": газовые службы получат право перекрывать газ в проблемных квартирах

"Новости дня": газовые службы получат право перекрывать газ в проблемных квартирах

Туристов предупредили о вирусе Нипах в Индии

"Новости дня": первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева представили в Москве

"Новости дня": уникальная технология появилась в Российском университете медицины

Лесничий спас снегиря с перебитым крылом в Ступине

Москвичам рассказали, как готовят ювелиров в столичных колледжах

Смертность от рака снизилась в Москве на треть

Власти стран Азии усилили контроль проверки туристов из-за вируса Нипах

До наступления весны остался 21 день

Газовые службы получат право перекрывать газ в проблемных квартирах. Это касается тех хозяев, которые систематически нарушают правила пользования газовым оборудованием и не допускают сотрудников к его проверке.

Мера нужна для безопасности. Угроза в одной точке может привести к катастрофе для всего дома. Самые распространенные нарушения – это заделанная вентиляция, замурованные газовые трубы и эксплуатация приборов с истекшим сроком службы.

Новые полномочия газовые службы получат уже с 1 марта. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществоЖКХгород

