"Новости дня": новый образовательный комплекс построят в Даниловском районе Москвы

В Даниловском районе Москвы появится современный образовательный комплекс, в котором смогут учиться почти 1,5 тысячи школьников и воспитанников детского сада. В здании будут просторные классы, спортивные залы, медиатека и столовая.

На территории разместятся спортивные площадки для воркаута, беговая дорожка и зоны для командных игр. Комплекс строится на месте бывшей промзоны ЗИЛ, рядом с набережной Марка Шагала и парком "Тюфелева роща".

Подробнее – в программе "Новости дня".