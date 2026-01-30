"Новости дня": президент ОАЭ посетил в Москву с официальным визитом

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил с официальным визитом Москву. Гостя во Внуково встретил московский снегопад. Журналисты отметили, что шейх был одет не по погоде.

В ходе встречи в Кремле были обсуждены ключевые направления российско-эмиратского сотрудничества, включая совместную работу в сферах торговли, инвестиций и энергетики. Визит проходил на фоне недавних трехсторонних консультаций по Украине в Абу-Даби.

Подробнее – в программе "Новости дня".