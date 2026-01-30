Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 00:55

Политика

"Новости дня": президент ОАЭ посетил в Москву с официальным визитом

"Новости дня": президент ОАЭ посетил в Москву с официальным визитом

Лавров заявил, что Россия будет смотреть на реальные предложения по Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за время СВО

В России предложили запретить парковку каршеринга во дворах

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей до 30 часов

В России предложили ввести самозапрет на международные звонки

"Мослекторий": Никита Липунов – о загадках Гренландии

Европа оказалась вынуждена рассматривать вариант НАТО без США

"Деньги 24": Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

В Госдуме предложили сократить рабочий день для одного из многодетных родителей

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил с официальным визитом Москву. Гостя во Внуково встретил московский снегопад. Журналисты отметили, что шейх был одет не по погоде.

В ходе встречи в Кремле были обсуждены ключевые направления российско-эмиратского сотрудничества, включая совместную работу в сферах торговли, инвестиций и энергетики. Визит проходил на фоне недавних трехсторонних консультаций по Украине в Абу-Даби.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
политикавидео

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика