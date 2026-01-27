Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 01:00

Общество

"Новости дня": в РФ планируют упростить перерасчет платы за ЖКУ при перебоях в снабжении

"Новости дня": в РФ планируют упростить перерасчет платы за ЖКУ при перебоях в снабжении

"Миллион вопросов": педиатр рассказал, чем грозит отказ от прививок

"Вопрос спорный": стоит ли наказывать родителей за экстремальное закаливание детей

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

Снежные заносы и гололедица ожидаются на дорогах Москвы

"Новости дня": перерасчет оплаты ЖКХ из-за отключений коммунальных услуг станет проще

Студенты столичных журфаков в Татьянин день вышли в прямой эфир телеканала Москва 24

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 27 января

Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве

Уголовный срок можно получить за публикацию личных данных в домовом чате

В России планируют упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами. Речь идет о снижении платы в случаях предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.

Перерасчет будет осуществляться в том числе в беззаявительном порядке на основании показаний приборов учета. При перебоях с электричеством, газоснабжением, отоплением, а также горячим и холодным водоснабжением за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва размер ежемесячной платы за коммунальную услугу снижается на 0,15%.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществоЖКХвидео

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика