"Новости дня": в РФ планируют упростить перерасчет платы за ЖКУ при перебоях в снабжении

В России планируют упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами. Речь идет о снижении платы в случаях предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.

Перерасчет будет осуществляться в том числе в беззаявительном порядке на основании показаний приборов учета. При перебоях с электричеством, газоснабжением, отоплением, а также горячим и холодным водоснабжением за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва размер ежемесячной платы за коммунальную услугу снижается на 0,15%.

Подробнее – в программе "Новости дня".