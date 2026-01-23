"Новости дня": Москва готовится к запуску четвертого маршрута электросудов

Москва готовится к запуску четвертого маршрута электросудов Лужники – Киевский. Для него уже организовали плавучий причал в виде шайбы, рассчитанный на 80 пассажиров.

На данный момент специалисты проводят подготовительные работы, далее начнется тестирование. Всего планируется сделать четыре такие остановки. Маршрут свяжет районы Дорогомилово, Хамовники и Раменки.

Подробнее – в программе "Новости дня".