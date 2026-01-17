"Новости дня": в московском метро дали старт испытаниям беспилотного поезда

Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт испытаниям беспилотного поезда в московском метро. Он будет ездить без машиниста, а его "мозгом" станет специальная программа, которая будет управлять и следить за скоростью, а также открывать и закрывать двери.

Флагманские центры "Моя карьера" и "Моя работа" подготовили для жителей столицы множество бесплатных занятий и консультаций, в ходе которых можно узнать свои сильные стороны и стать более востребованным на рынке труда. Занятия начнутся уже 19 января.

До конца 2028 года в Москве и области откроют 50 новых маршрутов. На них выйдут современные автобусы с системой климат-контроля и разъемами для зарядки. На каждом маршруте будет свой тариф, однако можно воспользоваться общими абонементами, например, "Единый".

Подробнее – в программе "Новости дня".

