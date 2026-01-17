17 января, 05:50Город
"Новости дня": в столице началась ежегодная проверка газового оборудования в домах
В Москве началась проверка состояния газового оборудования в квартирах. Это ежегодный техосмотр плит, который проводят, чтобы убедиться в исправности и безопасности их эксплуатации.
Специалисты проверяют целостность элементов газопровода, герметичность соединений, работу кранов и горелок. Кроме того, они тестируют сжигание газа во всех режимах работы. Узнать дату и время прихода мастера можно на сайте "Мосгаза".
Подробнее – в программе "Новости дня".