17 января, 05:50

Город

"Новости дня": в столице началась ежегодная проверка газового оборудования в домах

Москвичка рассказала о необычном водителе такси, который приехал к ней на вызов

"Новости дня": ослик Жорик из зоны СВО переехал в детскую зону Московского зоопарка

"Новости дня": в районе Богородское построили новую современную школу на 600 мест

В парке 850-летия Москвы продолжается ночной лыжный забег

Ледовые шоу Навки и Чернышева покажут на площади Революции и ВДНХ

Пожарный гидрант прорвало в доме на юге Москвы

"Московский патруль": москвичам напомнили о способах утилизации елки

"Московский патруль": полиция задержала пассажира такси, перевозившего пистолет

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

В Москве началась проверка состояния газового оборудования в квартирах. Это ежегодный техосмотр плит, который проводят, чтобы убедиться в исправности и безопасности их эксплуатации.

Специалисты проверяют целостность элементов газопровода, герметичность соединений, работу кранов и горелок. Кроме того, они тестируют сжигание газа во всех режимах работы. Узнать дату и время прихода мастера можно на сайте "Мосгаза".

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городЖКХвидео

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

