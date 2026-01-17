Форма поиска по сайту

17 января, 02:55

Город

"Новости дня": ослик Жорик из зоны СВО переехал в детскую зону Московского зоопарка

В Московском зоопарке появился новый обитатель – ослик Жорик, чья история вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Прежде чем перебраться в столицу, он служил военным в зоне спецоперации, доставляя снаряды для бойцов.

Когда полку понадобилось сменить место дислокации, Жорика отправили в зоопарк. Сначала ослик жил в зоосаде на территории резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, где прошел карантин и адаптировался к новым условиям и людям. Теперь он переехал в детскую зону Московского зоопарка.

Программа: Новости дня
животныегородвидео

