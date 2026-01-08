"Новости дня": спутник Роскосмоса засек балканский циклон "Фрэнсис" у Москвы

Спутник Роскосмоса засек балканский циклон "Фрэнсис", который принес сильные снегопады в Москву. Метеорологи прогнозируют, что в результате могут образоваться самые большие сугробы за последние 70 лет.

Непогода, ожидающая жителей столицы 9 января, будет представлять собой настоящую снежную стену с сильным ветром. В связи с этим столичные коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы и убирают снег без остановки.

Подробнее – в программе "Новости дня".