08 января, 13:05

Общество

"Новости дня": спутник Роскосмоса засек балканский циклон "Фрэнсис" у Москвы

Зрители Москвы 24 могут выиграть приз

Почти семь тысяч животных потерялись за прошлые новогодние каникулы

В Москве 9 января может быть побит суточный рекорд по количеству осадков

Москвичи могут записать видео-поздравления для участников специальной военной операции

Балканский циклон принесет в Москву метели и морозы

Снегопад в Москве продлится до выходных

Телеканал Москва 24 подготовил стикерпак для пользователей "Одноклассников"

Роскачество назвало продукты с самым большим количеством фальсификата

Метель накроет столицу 8 января

Спутник Роскосмоса засек балканский циклон "Фрэнсис", который принес сильные снегопады в Москву. Метеорологи прогнозируют, что в результате могут образоваться самые большие сугробы за последние 70 лет.

Непогода, ожидающая жителей столицы 9 января, будет представлять собой настоящую снежную стену с сильным ветром. В связи с этим столичные коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы и убирают снег без остановки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

обществопогодавидео

